El Superior tomba el recurs de Raiffeisen al traspàs de clients de BPA a Vall Banc

Ratifica la sentència de la Batllia que deia que no tenia interès legítim en les resolucions de l’AREB

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per la cooperativa Raiffeisen.ad contra la sentència de la Batllia que va considerar que no tenia cap interès legítim respecte a les resolucions de l’AREB. El recurs el va presentar a final de gener contra la sentència de la Batllia del 6 de novembre de l’any passat que va desestimar la demanda interposada el 6 de maig del 2016 per la cooperativa, liderada per l’ex-conseller general Eusebi Nomen, per sol·licitar l’anul·lació de la resolució que el 21 d’abril d’aquell mateix any va prendre el consell d’administració