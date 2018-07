Detingut per donar positiu en alcohol i quatre estupefaents

La policia arresta vint-i-dues persones borratxes i una de drogada al volant

La policia va detenir la setmana passada 23 conductors que van donar positiu després de ser sotmesos a un test d’alcoholèmia o drogues. D’entre tots els arrestos, destaca el d’un jove, resident de 22 anys, que va donar positiu per alcohol i quatre drogues diferents. Els fets van passar la matinada de diumenge quan el jove va ser controlat després de cometre una infracció del Codi de Circulació. L’home va donar una taxa d’1,66 grams d’alcohol per litre de sang (g/l). També se li va practicar una prova d’estupefaents salival amb l’aparell drogotest i va donar positiu per consum de