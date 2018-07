El president de l'entitat destaca que li agradaria que l'habitatge fos destinat a acollir refugiats

Càritas cedeix un pis a Govern per a ús social Xavier Espot i Amadeu Rocamora han signat aquest matí el conveni de cessió SFGA

Actualitzada 10/07/2018 a les 13:31

Redacció Andorra la Vella

Càritas Andorrana ha cedit un habitatge de la seva propietat al Govern perquè pugui ser utilitzat per persones en risc d'exclusió social i amb necessitats socials que tingui dificultats per cercar un allotjament, ja sigui població del país o persones que sojornin al Principat. La cessió s'ha formalitzat en un conveni que han signat aquest matí el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, i el president de l'entitat, Amadeu Rocamora, que s'ha mostrat satisfet per poder col·laborar amb el ministeri per pal·liar la manca d'habitatge d´´us social i ha remarcat que el desig és que el pis es pugui destinar a acollir els refugiats que han d'arribar a Andorra. Espot ha destacat la bona col·laboració que existeix amb l'ONG i ha agraït a Rocamora la cessió gratuïta.

El pis té 30 metres quadrats i es troba al carrer Mestre Xavier Plana de la capital, la cessió és per tres anys prorrogables cada any i el ministeri assumeix les despeses de manteniment, explotació i neteja.