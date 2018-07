'Betingo' surt com l'home clau del vincle Odebrecht-BPA

La connexió entre Banca Privada d’Andorra (BPA) i Odebrecht passa per la figura de l’ex-gestor uruguaià Andrés Norberto Sanguinetti, alias Betingo. Les investigacions han portat a vincular Betingo com l’home de contacte amb l’exempleat d’Odebrecht Olivio Rodrigues, principal testaferro en l’esquema de suborns de la constructora brasilera a bona part d’Amèrica Llatina per aconseguir concessions d’obres públiques multimilionàries.

Rodrigues, segons els informes publicats, va ser l’home dar­rere de Klienfeld, una societat instrumental creada per Odebrecht a Antigua i Barbuda. Klienfield és la societat pantalla més important d’Odebrecht per pagar suborns a polítics i funcionaris. Una part d’aquests pagaments es van fer