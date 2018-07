Les agències espanyoles i franceses s'interessen per l'oferta d'estiu del Principat

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta turística d’estiu del Principat, l’Andorran Convention Bureau (ACB) va organitzar durant la setmana passada dos viatges de familiarització (FAM trip) amb diverses agències especialitzades en la realització d’esdeveniments procedents d’Espanya i França.

L’ACB, ens depenent d’Andor­ra Turisme, va guiar els representants de les agències en una visita per diverses instal·lacions hoteleres del país i a l’espectacle Diva, del Cirque du Soleil. Així mateix, segons van informar des de l’ACB, els empresaris francesos van fer una excursió al parc natural de Sorteny, així com una visita per les instal·lacions de Caldea. Els espanyols, per la

