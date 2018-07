La policia deté 23 persones per positius d'alcohol i drogues en una setmana

La taxa més elevada ha estat la d'un home resident de 47 anys que va donar 1,76 grams per litre de sang la matinada de divendres passat

Actualitzada 09/07/2018 a les 18:25

Redacció Andorra la Vella

La campanya de controls d'alcoholèmia que la policia està fent i les proves practicades pels agents per accidents s'han saldat amb la detenció de 23 persones en l'última setmana per sobrepassar els límits autoritzats o per haver consumit estupefaents, segons ha informat avui el cos de seguretat. La taxa d'alcoholèmia més elevada que s'ha detectat és d'1,76 grams per litre de sang d'un resident de 46 anys controlat divendres passat poc després de les quatre de la matinada, seguit d'un altre home també resident de 22 anys que va donar 1,66. En aquest cas, la policia va fer la prova al conductor després de cometre una infracció de trànsit i se li va practicar una prova de drogues salival amb l'aparell drogotest que va revelar positius per cocaïna, amfetamina, cannabis i metaamfetamina ahir diumenge a les 4.20 del matí.

Un altre jove de 18 anys, en aquest cas no resident, va ser detingut dilluns passat a les dues de la matinada per conduir sota els efectes de cocaïna, cannabis i amfetamina, segons va revelar la prova, i un delicte contra la salut pública per portar 0,5 grams d'amfetamina, 0,3 de marihuana i una cigarreta d'haixix, després de ser controlat per una infracció de trànsit.

Els agents del cos de seguretat han detingut a més altres set persones al llarg de l'última setmana. Dos d'ells havien crebantat una ordre d'expulsió administrativa, un altre es va identificar amb un document fals a la duana del Pas de la Casa i un altre en aquest mateix punt fronterer va ser arrestat perquè hi havia una ordre judicial de recerca. També s'ha detingut una dona de 33 anys, resident, per donar una empenta a un agent i oposar forta resistència a ser controlada després de ser requerida una patrulla a Sant Julià per l'enfrontament que estava tenint amb els pares, segons informa la policia en un comunicat.