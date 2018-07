Els 700.000 euros previstos pel comú augmenten per les pèrdues de l’hivern, els patrocinis fallits de Toni Bou i factures endarrerides

Naturlandia tornarà a complicar aquest exercici les finances del comú lauredià perquè la partida inclosa al pressupost per cobrir el dèficit que genera el parc s’ha d’incrementar. “Havíem previst 700.000 euros que són per tornar el deute, interessos més deute, però haurem de ficar uns 350.000 euros més”, explica el cònsol, alhora que subratlla que “abans estàvem ficant 1,5 o 2 milions d’euros”. I per aquesta evolució Josep Miquel Vila es defensa i diu que seran capaços de complir l’objectiu marcat al principi del mandat de posar Naturlandia “en positiu, crec que hi arribarem”.

El nou negatiu de l’ecoparc de la

