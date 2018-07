Stop Violències destaca el suport rebut al Roser de la Massana

La presidenta de l’associació Stop Violències, Vanessa M. Cortés, va destacar el suport rebut per part de molta gent a la parada de l’entitat a les festes del Roser de la Massana en solidaritat després de l’agressió masclista d’ara fa una setmana a Ordino. En aquesta ocasió l’estand s’ha situat prop de les forces d’ordre per dissuadir d’actes violents. “Estem contentes pel suport rebut”, va manifestar Cortés. Unes mostres de suport que també han portat moltes més dones a explicar “situacions d’agressions sexuals al país” d’altres anys, va constatar.

Amb tot, Cortés també va sostenir que “alguns homes no hi estaven