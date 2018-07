Els antics liberals d’Escaldes, SDP, Virtus Unita o Unió Laurediana, entre els actors que podrien entrar a l’acord

L’element clau que establirà si hi ha opcions de crear la tercera via passa fonamentalment per Unió Laurediana. El projecte del qual es parla seria de caire conservador i aspira a incloure tant el vessant més dretà dels demòcrates, la plataforma Virtus Unita, els liberals molestos pel cop de força de Gallardo en la presa del poder, i els liberals enfadats amb la coalició amb el PS i amb el gran dubte de qui i com pot encapçalar el projecte. Ciutadans Compromesos (CC) ja ha manifestat que en principi no vol participar en cap nou projecte polític nacional. La intenció