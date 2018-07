“La tecnologia 'blockchain' provocarà un gran canvi al sector”

Dirigeix des de París la Federació internacional de les professions immobiliàries i destaca que el Mercat regularà tot sol l’augment de preu del lloguer dels darrers mesos

Assen Makedonov és un executiu d’origen búlgar. Des del mes de maig presideix la Federació Internacional de les Professions Immobiliàries (Fiabci). Anteriorment va ostentar càr­recs directius en companyies com Best Tour, on va ser conseller delegat entre el 2011 i el 2016.



Com veu el mercat immobiliari en l’àmbit europeu?

Penso que en els darrers tres o quatre anys el mercat immobiliari a Europa ha anat molt bé. Crec que l’any que va anar millor va ser el 2017, ja que es van facturar a Europa més de 136 bilions d’euros. Després de la crisi del 2008 fins al 2014 penso que