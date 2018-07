L’anàlisi de la valoració de cada apartat ha estat molt mal rebuda per diferents aspirants

Representants de grups aspirants al casino que comptaven amb un operador tecnològic francès han fet arribar la queixa a l’ambaixada de França per com s’han puntuat els diferents apartats. Van fer palès a l’ambaixadora, Jocelyne Caballero, que un cop analitzada la documentació de l’avaluació que els ha entregat el Govern només poden pensar que el concurs ja estava preparat perquè acabés guanyant Jocs SA. La voluntat de la queixa era que França demanés explicacions, però l’ambaixadora ja ha comunicat que, segons fonts properes al cas, el concurs és un afer intern d’Andorra i que França no farà cap observació ni