Salut retira més d'un centenar de medicaments genèrics per tractar la hipertensió arterial

Actualitzada 06/07/2018 a les 13:07

El ministeri de Salut ha alertat de la retirada del mercat de medicaments genèrics amb 'valsartan', un principi actiu que s'utilitza per a tractar la hipertensió arterial i que es troba disponible sol o en combinació amb altres principis actius. L'agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat de la detecció de N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principi actiu 'valsartan' fabricat per Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. La impuresa s'ha produït arran d'un canvi autoritzat en el procés de fabricació de 'valsartan'. Una alerta que afecta diversos països europeus, i també a nivell mundial. Des de Salut destaquen que no tenen coneixement que França hagi ordenat la retirada de medicaments francesos que contenen aquest principi actiu, tot i que no es pot descartar que es produeixi un avís similar pròximament. A Espanya, però, ja s'ha procedit a retirar diferents presentacions de medicaments que contenen aquest producte.

Es recomana a les persones que prenguin medicaments que continguin 'valsartan' que ho consultin amb el farmacèutic per comprovar que no sigui un medicament que es trobi entre els lots afectats. En aquests moments les autoritats europees de medicaments estan treballant amb Zhejiang Huahai per resoldre la situació al més aviat possible.