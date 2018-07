Posada en comú

Cinc-cents mestres i professors es van trobar ahir per compartir les experiències i els avenços al llarg del curs en matèria d’aprenentatge cooperatiu a les aules.

Se sentia xivarri a l’escola andorrana d’Escaldes-Engordany però no era una hora del pati qualsevol. Ahir al matí cinc-cents mestres i professors es van reunir per compartir les seves experiències sobre l’aprenentatge cooperatiu a les aules. Des de fa tres anys reben formacions en col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic) en el marc del pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andor­rà (Permsea). “Inicialment no els ensenyàvem [als alumnes] a treballar en grup”, va admetre Jordi Missé, mestre de tercer cicle de primària. Tot i això, va destacar que amb la formació rebuda han pogut