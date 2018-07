Els homes van ser detinguts dimecres per delictes contra la integritat física, amenaces i encobriment

Els dos treballadors de la construcció detinguts dimecres per agredir el cap van quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del batlle. La policia va arrestar dimecres els dos homes just després de colpejar el superior i amenaçar-lo amb un ganivet arran d’un conflicte laboral. En concret, segons van apuntar fonts coneixedores del succés, l’empresari no pagava els empleats i aquests l’haurien amenaçat per exigir-li els pagaments endar­rerits que els devia, extrem que altres fonts van negar limitant-ho a desavinences laborals.

Tot i que segons van apuntar les fonts fins a quatre treballadors estaven implicats en la conxorxa,