Les peces que han de sostenir l’estructura s’estan muntant al pàrquing del Tarter

La gran magnitud de l’obra de la plataforma de Soldeu s’evidencia en detalls com ara la logística que s’ha hagut d’organitzar per fer arribar les grans bigues que hauran de sustentar l’estructura fins al punt de l’obra. Aquests dies el pàrquing del Tarter s’ha convertit en punt d’emmagatzematge i de muntatge de les peces i per al seu transport fins al lloc on s’està aixecant la plataforma esquiable s’ha optat per asfaltar la pista Gall de bosc, que connecta l’aparcament amb el sector de Soldeu, perquè hi puguin passar els camions. La gran magnitud de les bigues n’impossibilitava el trasllat