Més de 400 docents participen a les jornades formatives

Actualitzada 05/07/2018 a les 17:36

Redacció Andorra la Vella

Les jornades formatives organitzades pel Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i dirigides al personal educatiu han comptat amb la participació d'un total de 413 persones. Entre els dies 2, 3 i 4 de juliol s'han realitzat 24 formacions amb una durada d'entre 4 i 7 hores i repartides en quatre àmbits: Comunicació, Psicologia i educació, Prevenció i Innovació educativa. Les jornades tenien com a objectiu proporcionar al personal educatiu una oferta formativa estable sobre continguts fonamentals i coherents amb els valors del Sistema Educatiu Andorrà: respecte de la diversitat, escola inclusiva, participació democràtica i innovació de les pràctiques educatives.

A l'edició d'enguany s'ha registrat un increment tant del nombre de cursos realitzats com del nombre de participants en comparació amb l'any passat, ja que 329 persones han quedat a les llistes d'espera de les diferents formacions. En aquest sentit, la directora del Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana, Ester Vilarrubla, ha assegurat que es continuarà treballant per ampliar l'oferta formativa i les places per respondre a totes les demandes.

A banda, l'Escola Andorrana d'Escaldes-Engordany ha acollit avui la Jornada d'Intercanvi sobre l'Aprenentatge Cooperatiu del Sistema Educatiu Andorrà, on han participat 496 professionals de l'Educació i on, durant sis hores, s'han tractat temes específics relacionats amb el treball cooperatiu.