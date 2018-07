La valoració dels edificis ja va deixar sense opcions la majoria i s’ho van jugar tot entre Jocs SA, Barriere (segona) i Cierco (tercera)

La valoració de l’edifici on s’ubicava el casino va ser l’aspecte més important en la valoració de les propostes, ja que va marcar diferències insalvables que van deixar la majoria de competidors sense cap opció. En aquest criteri, Jocs SA (associada amb els austríacs de Novomatic), Barriere i Cierco-Partouche van obtenir 15 punts cadascuna, mentre que tota la resta en van rebre 5 (excepte Genting, que ja estava eliminat abans de començar les avaluacions per un problema en el contracte del terreny). Aquests deu punts de diferència ja deixaven el concurs amb només tres aspirants reals, perquè tal com s’han