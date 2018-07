Els implicats van colpejar l’home i el van amenaçar amb una navalla a Santa Coloma

Dos treballadors de la construcció van agredir ahir un superior per no pagar-los. Els fets van tenir lloc al matí en un aparcament comunal de l’avinguda Santa Coloma quan un dels empleats va colpejar el patró i el va amenaçar amb un ganivet perquè pagués mentre l’altre l’encobria, segons van explicar fonts policials. Inicialment en el conflicte s’haurien vist implicades quatre persones, tot i que finalment només les dos que van participar directament en els fets van ser arrestades.

Segons van relatar fonts coneixedors del succés, el patró va acudir a l’obra del costat de l’aparcament on els operaris estaven treballant