Acció Feminista considera un acte de violència de gènere l'atac a Stop Violències

El grup s'ha reunit amb el ministre Espot per exposar-li les demandes sobre la Llei d'Igualtat

Actualitzada 05/07/2018 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

El col·leciu Acció Feministra considera que l'agressió patida per Stop Violències al Roser d'Ordino és "una agressió masclista, un acte de violència de gènere, i que tenim una llei específica", segons li han manifestat al ministre Xavier Espot en la reunió que van mantenir ahir per parlar de la Llei d'Igualtat. Segons ha explicat el col·lectiu en un comunicat, estan "satisfetes" perquè el ministeri comparteix la necessitat de fer una llei específica per la igualtat entre dones i homes, que admeten no serà possible fer-la en aquesta legislatura.

Acció Feminista ha demanat al ministre d'Afers Socials que es precisi l'article 5 de la Llei d'Igualtat que fixa que les administracions i poders públics "han d'integrar en principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en totes les seves actuacions" i també respecte a la creació de l'Observatori d'Igualtat. El col·ectiu assenyala al comunicat que la desigultat "que patim les dones és fruit de la cultura masclista que impregna tots els actes i manifestacions del dia a dia" i per això destaquen que cal que la llei marqui que s'ha d'incidir en l'educació, en la formació de professionals dels serveis socials i sanitaris, dels cossos de seguretat "per incorporar una perspectiva de gènere en les seves actuacions i valoracions".

La futura associació es manifesta preocupada perquè la baixa maternal de cinc mesos "pot augmentar la bretxa salarial" i demanen que hi hagi una baixa maternal i paternal "igual i intransferible" com a mesura de conciliació i coresponsabilitat.

El ministre s'ha mostrat obert a tenir en compte aquestes demandes, segons el col·lectiu, que ha acceptat formar part a partir del setembre d'una taula amb les altres associacions de dones i el ministeri per treballar "un projecte de llei per la igualtat efectiva entre homes i dones".

#1 Ramon

(05/07/18 17:45)