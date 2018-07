Govern aprova el projecte de llei per convertir l'Escola de Meritxell en una fundació

La missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promoure la seva dignitat, garantir els seus drets i generar oportunitats

Actualitzada 04/07/2018 a les 19:03

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui el projecte de llei per convertir l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en una fundació per tal d'adaptar-la a la realitat i la dimensió actual de l'escola. El projecte de llei entrarà a tràmit parlamentari durant els pròxims dies i preveu la creació de la fundació mitjançant una llei pròpia i articula com s'ha de fer aquesta conversió.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que l'Escola de Meritxell ha anat evolucionant amb els anys i ha experimentat una transformació respecte al volum d'usuaris i serveis que ofereix, ja que actualment compta amb 560 associats, 425 usuaris, 250 treballadors i el seu pressupost s'aproxima als 8 milions d'euros anuals.

La missió de la fundació, d'acord amb el que estableix el projecte de llei, és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promoure la seva dignitat, garantir els seus drets i generar oportunitats. A més, també es crea la figura de la direcció general, que fins ara no estava definida. Espot ha subratllat que la conversió d'associació a fundació obre la porta a la diversificació d'ingressos, però no elimina la condició d'absència d'ànim de lucre.