Pren possessió el nou conseller de la comunitat portuguesa, José Manuel da Costa

Actualitzada 04/07/2018 a les 06:49

El nou conseller de la comunitat portuguesa en substitució de David Borges va prendre possessió del càrrec dilluns. José Manuel da Costa va signar la carta de nomenament enviada pel secretari d’Estat de les comunitats portugueses, José Luis Carneiro, en un acte que va tenir lloc al consolat honorari de Portugal. Un cop Carneiro rebi la carta firmada per Da Costa, aquest serà formalment nomenat nou representant de la comunitat de residents lusitans a Andor­ra. Da Costa, que és el president de l’equip de futbol de la Penya Encarnada, va ser el suplent de Borges a les eleccions del 2015. Quan Borges va ser empresonat preventivament per un cas de presumptes abusos sexuals a un menor, el 27 d’abril passat, Portugal va iniciar els tràmits per nomenar el nou conseller, responsabilitat que recau en el suplent i que es va formalitzar dilluns.