L'IEA va oferir 88 formacions el curs passat a les escoles del país i al centre d'adults

Actualitzada 04/07/2018 a les 06:51

L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha participat en 88 formacions per a alumnes i professors durant aquest darrer curs escolar. La gran majoria es van fer als diferents centres escolars de primera ensenyança dels tres sistemes educatius. En concret, 56 activitats es van fer per a aquests alumnes i entre elles hi havia un taller sobre l’assetjament escolar o bullying, una xerrada sobre riscos naturals a Andorra o una xerrada sobre el canvi climàtic. A les escoles de segona ensenyança dels tres sistemes es van fer 29 accions, la majoria van ser tallers sobre rumors, estereotips i com els afecten. També es va fer una xerrada sobre terratrèmols i una jornada de la ciència a l’escola d’Ordino.

Al centre de formació d’adults es van realitzar dos tallers i sis més a l’àrea de formació andorrana de primera i de segona ensenyança. Finalment, l’IEA va participar, també, a les Jornades de la ciència a batxillerat.