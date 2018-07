Els fabricants de tabac avalen l'acord de 30 anys amb la UE

Els tabaquers garanteixen que es mantindrà l’acord amb els agricultors per a la compra de la collita

L’Associació de Fabricants de Productes de Tabac a Andorra (Afpta) avala l’acord amb la Unió Europea que “preveu un període transitori de 30 d’adaptació” per als productes tabaquers. L’associació, que s’ha manifestat a través d’un comunicat, defensa que “l’acord sembla favorable per donar continuïtat a la indústria del tabac per a un període de temps que permeti la seva adaptació”. El posicionament dels fabricants, principals implicats en aquest afer juntament amb els colliters, coincideix amb les crítiques a aquest pacte que han arribat des de diferents partits polítics de l’oposició, que consideren que no s’ha obtingut una contraprestació de part