Els comerciants de Riberaygua volen el Cirque al barri

L’associació de botiguers afirma que es perdria l’oportunitat de donar a conèixer la zona

El possible trasllat del Cirque du Soleil de l’aparcament del Parc Central d’Andorra la Vella al futur aparcament de la Dama de Gel de la capital “seria una pena per al barri” de Riberaygua i travesseres. La presidenta de l’associació de comerciants d’aquesta zona, Rosa Pascuet, considera que l’espectacle “és un atractiu excel·lent perquè els turistes coneguin el nostre barri”. “Això és molt important”, afirma.

“Ara per ara, per anar al Cirque han de passar pel barri i si marxa perdrem l’oportunitat d’obrir-nos a un públic diferent i que ens coneguin més”, afegeix.



Foment de l’activitat al barri

En aquest sentit, Pascuet reitera