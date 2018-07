El comú prepara el projecte d’una atracció per a 6 persones amb 1,4 quilòmetres de recorregut entre la cota 1.500 i la 2.000 de l’ecoparc

El comú de Sant Julià vol tornar a posar Naturlandia al mapa de les atraccions úniques a Europa, com ja va succeir quan es va inaugurar el Tobotronc. L’aposta ara és una gran tirolina que el cònsol major, Josep Miquel Vila, remarca que l’administració laurediana “té interès a fer, però no la pot fer amb inversió pública”, ja que representaria un gran desemborsament per a les arques públiques “perquè se’n deu anar als cinc milions d’euros”, assenyala en declaracions a la ràdio del Diari. Vila detalla que es tracta d’una instal·lació “llarga, d’1,4 quilòmetres, per la qual poden baixar sis