El ministre d’Afers Socials reprova l’actitud del conseller socialdemòcrata “d’anar-se fent fotografies amb persones acampades per esgarrapar quatre vots”

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va referir ahir al postureig del president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, arran de la llei de mesures per a l’habitatge. Preguntat per l’opinió negativa que ha generat la llei òmnibus a l’oposició, el ministre va respondre que “més enllà de la gesticulació i d’anar-se fent fotografies amb persones acampades per esgarrapar quatre vots”, li agradaria saber si els partits de l’oposició “estan disposats” a fer mesures i propostes concretes. Espot va criticar l’actitud política “d’aprofitar” una reivindicació social com l’acampada que es va celebrar la setmana passada contra