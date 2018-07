Pràctiques amb caràcter formatiu

Actualitzada 03/07/2018 a les 06:56

Crèdit Andorrà incorpora 32 joves que estan cursant estudis superiors. Les pràctiques tenen caràcter formatiu i els donaran l’oportunitat de treballar en diversos departaments.



Nou programa de llarga durada

Andbank va presentar els 20 universitaris que faran pràctiques aquest estiu, però com a novetat s’incorporen tres més que faran un programa de llarga durada, de fins a un any.



Feines en varis departaments

Els 32 universitaris treballaran, durant dos mesos, en àmbits com els recursos humans, tecnologia, gestió de riscos, assessoria jurídica o finances de Vall Banc.