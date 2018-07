L'estació d'autobusos genera un 32% més d'energia solar al juny

Actualitzada 03/07/2018 a les 07:04

Les dades facilitades ahir per FEDA destaquen que la producció fotovoltaica de l’Estació Nacional d’Autobusos ha augmentat un 32,1% el mes de juny, amb un total de 33.400 quilowatts per hora (KWh), pels 22.700 que es van generar al maig. Aquest augment està motivat per l’augment d’hores de sol després d’un mes de maig amb molts dies de pluja. En el conjunt de l’any 2017 la producció d’aquesta instal·lació va ser de 165.000 kWh. Pel que fa al consum elèctric d’Andorra durant el mes de juny, ha estat de 38,6 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,3% respecte al juny de l’any passat. D’altra banda, el consum elèctric acumulat durant l’any passat ha estat de 310,8 GWh, un 3,1% més respecte al mateix període de l’any 2017. Finalment, les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 73,1 MWh i es va produir el 28 de juny, dijous de la setmana passada, a les 14 hores.