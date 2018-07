Interior signa un conveni per donar feina als interns de La Comella

L'acord amb l'empresa Treballs Verticals Desplom té com a objectiu impulsar la inserció social i laboral dels reclosos

Actualitzada 03/07/2018 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

El Govern i l'empresa de treballs verticals Desplom han signat aquest matí un conveni de col·laboració per reinserir socialment els interns del centre penitenciari. A través d'aquest acord l'empresa es compromet a fer xerrades informatives al centre per explicar la feina que duen a terme; a més, oferiran diferents llocs de treball als interns en funció de les seves capacitats i també de la seva voluntat i a més a més faran una formació continuada als interns que es vulguin capacitar per dur a terme tasques a l'empresa, que tal com ha destacat el seu director general, Ciro Rafael Leguizamón, necessita personal, ja que "la demanda ha crescut" i no es troben persones que es vulguin "dedicar a fer aquesta feina", consistent bàsicament en la protecció de riscos naturals. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat que des del Govern s'ha volgut impulsar polítiques que serveixin per dotar d'"eines" les persones que es troben privades de llibertat perquè la seva reinserció sigui "el més normalitzada possible". I ha recordat que un element fonamental perquè això sigui així és que tinguin una feina "remunerada i digna". També ha fet una crida a què més empreses se sumin a aquesta iniciativa.