Els fabricants de tabac creuen que l'acord amb la UE donarà continuïtat a la indústria

L'associació dona suport als compromisos d'Andorra en relació a la lluita contra el tràfic il·lícit de tabac

Actualitzada 03/07/2018 a les 20:35

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de Fabricants de Productes de Tabac d'Andorra (Afpta) creu que l'acord sobre la lliure circulació de mercaderies amb la Unió Europea, amb un període transitori de 30 anys per al tabac "sembla favorable per a donar continuïtat a la indústria del tabac per a un període de temps que permeti la seva adaptació". A més, Afpta també dona suport als compromisos d'Andorra en relació a les directives de la UE, a la convenció i protocol de l'OMS en matèria de lluita contra el tabaquisme i contra el tràfic il·lícit de tabac.

Finalment, l'associació també destaca la seva predisposició a mantenir l'acord històric amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) "per la compra de la collita de tabac per períodes llargs i renovables". La perspectiva de renovació de l'acord hauria de donar suport a la reconversió del sector agrícola.