Cinca defensa Andorra com a destinació inversora de primer nivell

El ministre de Finances ha intervingut en la jornada sobre el sector financer del país a Europa

Actualitzada 03/07/2018 a les 18:05

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances, Jordi Cinca, s'ha desplaçat avui a Madrid per participar en la jornada "El sector financer andorrà a Europa", organitzada per Andorran Banking i el Govern. En la seva intervenció, Cinca ha defensat Andorra com a destinació inversora de primer nivell, en aquest sentit ha afegit que “el marc impositiu que tenim és un dels trets diferencials que contribueix a fer-nos atractius quan un inversor a d’escollir destí en el que treballar”. Per la seva banda, la directora general de l'Associació de Bancs Andorrans, Esther Puigcercós, ha defensat que el sistema financer andorrà "té una gran fortalesa" i ha destacat la tecnologia i la digitalització com "un factor clau del sector, com així ho demostra la inversió dels prop de 40 milions d'euros realitzada en l'exercici anterior". A la jornada, dirigida al sector financer i inversor espanyol, han assistit mes de 150 professionals per tractar temes de transparència en matèria fiscal i homologació internacional.