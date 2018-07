El president de l'associació catalana de sordcecs, Ricard López, ha denunciat el desconeixement social i professional enfront del col·lectiu

Espot anuncia la creació d'un programa d'atenció a les persones sordcegues El ministre Xavier Espot durant la jornada de celebració del Dia internacional de la sordceguesa SFGA

Actualitzada 02/07/2018 a les 17:13

El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha inaugurat aquest matí la Jornada tècnica amb motiu de la celebració del Dia internacional de la sordceguesa. Actualment, a Andorra hi ha identificades dues persones amb aquest tipus de discapacitat, tot i que el president de l'Associació catalana pro persones amb sordceguesa, Ricard López, ha assegurat que "això no significa que no hi hagi més persones amb aquesta discapacitat". A l'acte celebrat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell el ministre d'Afers Socials ha anunciat la creació d'un programa d'atenció específica a les persones sordcegues i ha destacat la importància d'aquest acte per visibilitzar aquesta discapacitat i per dotar d'eines i recursos professionals al servei mèdic. Per la seva banda, Ricard López ha denunciat el desconeixement social i professional enfront del col·lectiu i ha assegurat que la normalització de les persones sordcegues "depèn de trobar la manera de comunicar-s'hi". López ha admès que una de les principals barreres dels sordcecs és el gran ventall de grau de discapacitat que existeix, així com la "inexistència d'un criteri únic de valoració, l'absència de protocols d'actuació, que la cartera de serveis no contempli el col·lectiu i la mancança de mediadors". En aquest sentit, el ministre Espot ha indicat que s'ha començat a treballar ja amb l'associació catalana "per poder implementar un programa amb accions concretes per aquesta discapacitat". Per aquest motiu, Ricard López ha lliurat al ministeri una guia d'orientació i mobilitat per a persones amb sordceguesa que per tal d'ajudar cuidadors i familiars de persones amb aquesta discapacitat. L'acte també ha comptat amb el testimoni personal a càrrec de l'escriptor i poeta amb sordceguesa, Agustí Vilar, que ha explicat la seva història personal.