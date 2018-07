Els dirigents comunals opinen que les diferències ideològiques entre les dos formacions poden ser difícils d’entendre per l’electorat

Els cònsols majors de les principals parròquies on PS i L’A intentaran formalitzar un acord per concórrer de manera unitària a les llistes territorials de les pròximes eleccions generals, afirmen no estar preocupats per aquesta situació i no veuen perillar les actuals majories perquè consideren que el pacte entre les dues formacions pot no ser compartit pels seus electors. El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va fer referència a les diferències entre ambdues forces: “No sé si és perillós per a nosaltres, però ja se sap que en política dos i dos no sempre fan quatre. Per les ideologies