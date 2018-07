El Consell Comarcal reclama accions per l'accident mortal

El cap del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha demanat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que s’implementin accions per garantir la seguretat dels conductors després de l’esllavissada que va provocar un mort i tres ferits dissabte a la C-16. El sinistre, que va obligar a tallar la via durant diverses hores mentre es netejava la calçada i es feien els treballs d’avaluació pertinents, no és l’únic cas d’esllavissada en els darrers mesos, encara que sí el més tràgic. Dissabte, rocs de fins a 40 quilos es van despendre del vessant i van impactar contra el vehicle