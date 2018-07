Destrossen la taula d'Stop Violències a la Festa del Roser

La presidenta de l’associació diu que van rebre molts insults per part de nois

La taula que l’organització Stop Violències havia muntat per prevenir i conscienciar sobre l’assetjament a les dones per la Festa del Roser d’Ordino va quedar destrossada després que un jove begut, que les havia increpat bona part de la nit, hi saltés a sobre i la trenqués. “Portava estona insultant-nos i va arribar un moment que es va llançar sobre nosaltres. Després va intentar fugir però no va marxar, sinó que va seguir de festa fins que va arribar la policia i aleshores ho va negar tot”, va dir la presidenta de l’entitat, Vanessa Mendoza, que també va apuntar que