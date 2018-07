El dia de la victòria

La primera Lliga de videojocs andorrana (LVA), organitzada per l’empresa What You Play, va celebrar ahir una eliminatòria final per coronar els millors jugadors del campionat. El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va aplegar setze joves que es disputaven el títol en dues categories diferents: el FIFA 2018 i el Clash Royale. Els dos guanyadors de la fase regular van obtenir com a premi una cadira gamer, adaptada per jugar a videojocs, però no tenien cap avantatge de cara a l’eliminatòria. El CEO de What You Play, Manel Guer­rero, va expressar que avui “han de demostrar la seva qualitat”.