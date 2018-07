El director general d’Andorra Turisme assegura que la companyia estaria disposada a renovar el contracte per instal·lar-se al Principat cada estiu

El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va assegurar ahir que el Cirque du Soleil estaria disposat a instal·lar-se a Andorra cada estiu. Una qüestió que, va dir, dependrà que el pròxim executiu vulgui renovar el contracte amb la companyia. “Ells tenen confiança en el projecte i en nosaltres, i no tindrem dificultats per negociar en el futur”, va afirmar. Budzaku va afegir que des del Cirque “valoren” la feina feta per Andorra Turisme perquè “hem fet les coses bé. Ells tenen molta cura de la seva marca i dels seus espectacles, i nosaltres hem creat un dels millors webs