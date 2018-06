Un camió sobrepassa l'alçada i s'encalla al túnel Dos Valires

La grua del vehicle va fer malbé les càmeres de trànsit i la senyalització

Un camió es va encallar ahir al matí amb l’estructura metàl·lica que limita l’alçada màxima per poder accedir al túnel Dos Valires des de l’entrada nord d’Encamp en sentit a la Massana. Els bombers van rebre l’avís a dos quarts de 10 del matí, i l’incident va obligar al desviament del trànsit, que va haver de passar per Escaldes-Engordany.

El vehicle, de matrícula andor­rana, duia una grua desplegada i no va patir danys materials, segons va explicar al Diari el cap de guàrdia dels bombers, Joan Boteller, ja que després de l’accident el camió va poder fer marxa enrere. Tot i