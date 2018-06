Fiabci Andorra destaca que el sector immobiliari afronta el repte de la internacionalització

L’agrupació andorrana de gestors immobiliaris apunta que un dels reptes que ha d’afrontar el sector al país és la internacionalització. Així ho va posar de manifest el president de Fiabci Andorra, Jordi Ribó, durant una conferència que va comp- tar amb la presència del president mundial de la Federació internacional de gestors immobiliaris (Fiabci), Assen Makedonov. Segons Ribó, “el futur del sector immobiliari andorrà passa per donar-se a conèixer a fora i generar un clima de confiança”, i va afegir que “cal anar a buscar aquella inversió que fins ara no teníem i que genera més oportunitats”.

Preguntat per l’augment dels