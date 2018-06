Dolce Corda porta al Serrat peces per a violí poc conegudes

El duo Dolce corda, integrat per Alexandre Arajol i Jordi Albelda van oferir ahir a la tarda un concert a Sant Pere del Serrat titulat Diàlegs pedagògics amb el qual van oferir al públic peces que normalment no s’interpreten a les sales de concert. La proposta es tracta de “dos violins que dialoguen a través de la música”, tal com va explicar Arajol, per apropar peces poc conegudes però que “mereixien ser presentades”. El concert, que s’integra en el cicle ONCA Bàsic, es tornarà a fer diumenge 9 de setembre al santuari vell de Meritxell.