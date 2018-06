Els dos agents eren fora del cotxe fent les rondes habituals prop dels col·legis quan s’ha desfrenat

Un cotxe patrulla del servei de policia va bolcar ahir al matí a l’antic camí del rec del Solà, prop del col·legi Sant Ermengol. El vehicle estava estacionat a la zona sense cap dels dos agents de la patrulla a l’interior quan es va desfrenar i va caure per un terraplè, segons la informació que figura a l’atestat del sinistre. El cos, però, té oberta una investigació per comprovar que no hi hagi hagut algun tipus de negligència, malgrat que asseguren que van activar el fre de mà abans d’abandonar el vehicle.

Els dos membres de la policia implicats estaven duent