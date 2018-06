L’USdA considera que “està completament fora de lloc” i insta Martí a convocar ja les eleccions

La patronal es congratula pel gest de Govern de modificar el calendari laboral per permetre que totes les empreses puguin treballar els festius. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, va aplaudir la decisió de l’executiu per donar llibertat a les empreses per poder obrir quan ho necessitin. “Ja fa temps que demanem que Andor­ra ha de poder tindre horaris flexibles i la llibertat de treballar quan hi ha necessitats”, va afirmar, destacant que s’ha de fer “respectant els drets dels treballadors”, de manera que puguin fer festa un altre dia. A més, va afegir que s’haurà

