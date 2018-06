La jutge Lamela processa Besolí i Rosell per quedar-se diners de la Confederació Brasilera

Les imputacions són per blanqueig i organització criminal i s'obre el termini per celebrar el judici oral

Actualitzada 29/06/2018 a les 13:35

Redacció Andorra la Vella

La jutge de l'Audiencia Nacional espanyola Carmen Lamela ha tancat la instrucció del cas que manté a presó a l'ex-conseller comunal Joan Besolí i a l'ex-president de l'FC Barcelona Sandro Rosell i els processa per apropiar-se diners de la Confederació Brasilera de Futbol. La jutge envia a judici a Besolí, Rosell, la seva dona, Marta Pineda, i altres tres persones pels delictes de blanqueig i organització criminal en un aute on la magistrada considera que hi ha indicis contra ells per quedar-se fons dels drets de retransmissió de partits de la selecció brasilera i de contractes de patrocini. Lamela sosté que els sis investigats formaven part d'una organització criminal i es basa en dues operacions que es van portar a terme per amagar les quantitats que van ser desviades de la Confederació Brasilera per l'expresident Ricardo Teixeira.