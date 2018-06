Govern i la UE tanquen l'acord per a la lliure circulació de mercaderies

El tabac queda exclòs d'aquesta mesura durant 30 anys

Govern i la Unió Europea han tancat aquest matí l'acord d'associació per a la lliure circulació de mercaderies. Aquesta mesura exclou el tabac, que queda fora del règim d'unió duanera durant 30 anys a partir de l'entrada en vigor del pacte, i inclou un compromís per part del país per a adherir-se al conveni de l'OMS sobre la lluita antitabac i per a que es comprometi a mantenir el diferencial del preu amb relació al d'Espanya. Així mateix, el cap negociador de la Unió Europea, Thomas Mayr-Harting, ha avançat que també s'ha parlat sobre una solució per evitar que Andorra hagi d'aprovar la lliure circulació de persones fent un sistema similar a l'aplicat a Liechtenstein.