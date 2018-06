El Govern inspeccionarà les explotacions per detectar la presència d'herpesvirus boví

El departament d’Agricultura inspeccionarà totes les explotacions de bovins del Principat amb l’objectiu de recollir dades epidemiològiques relatives a la rinotraqueïtis infecciosa bovina (IBR), una malaltia vírica del bestiar provocada per l’herpesvirus boví de tipus 1. Es tracta d’una afecció que afecta essencialment els bovins i que es caracteritza per quadres principalment de les vies respiratòries, però també pot causar encefalitis, conjuntivitis, avortaments i metritis. El contagi es produeix per via respiratòria o genital. L’agent infecciós es desenvolupa en l’organisme i provoca els signes clínics. La reacció immunitària condueix a una fase latent en la qual els animals infectats passen