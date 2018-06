El Govern modifica el decret del calendari laboral perquè ho puguin fer els que no estan relacionats amb el turisme

El consell de ministres va aprovar ahir la modificació del decret del calendari laboral del 2018 per permetre que els assalariats dels sectors no relacionats directament amb el turisme puguin treballar en dies festius de manera excepcional. El decret del Govern, que es va aprovar el 18 d’octubre, marcava un total de 14 dies festius nacionals d’obligatori compliment i un màxim de quatre parroquials per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no directament relacionats amb el turisme. Entre aquests divuit

