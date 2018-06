Tabac com a sobresou

La policia francesa va detenir dijous, després d’una persecució, un andorrà de 55 anys que portava 50 quilos de cigarrets. Ha estat condemnat a un any de presó i a una multa de 19.850 euros.

Entre 400 i 450 euros per transportar tabac de contraban des d’Andor­ra fins a França. Aquests són els diners que guanyava per cada viatge un andorrà de 55 anys, conductor d’autobús, que dijous passat va ser detingut per la policia francesa prop de la localitat nord-catalana de la Llaguna, a la comarca del Conflent, després de fer cas omís a l’ordre de detenció d’una patrulla de duaners francesos. Malgrat que immediatament els agents van posar en marxa un dispositiu per aturar-lo amb l’ús d’un sistema conegut com a stop stick que desinfla els pneumàtics del vehicle que es vol interceptar,

