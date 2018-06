Mor Manela Mora, fundadora del comitè d'Unicef a Andorra

El comiat és avui a les 12 hores a l’església escaldenca de Sant Pere Màrtir

Manela Mora Font va morir ahir als noranta-vuit anys. Mora va fundar el comitè d’Unicef a Andorra el 1994 i encara n’era la presidenta honorífica. “La història de l’Unicef andorrà va començar amb Manela Mora. Ella col·laborava amb l’ONG a Catalunya comprant targetes de Nadal i les pujava aquí per recaptar fons”, explica Marta Alberch, l’actual directora de l’entitat. Des de llavors, afegeix, Mora va presidir l’organització humanitària i va deixar el càrrec l’any 1999.

Durant el seu mandat es van iniciar diferents accions que encara es continuen realitzant, com ara l’agenda d’educació per a la pau o les col·laboracions amb