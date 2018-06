La policia iniciarà l'1 de juliol una campanya de controls d'alcoholèmia i de drogues

La policia iniciarà l’1 de juliol una nova campanya, que s’allargarà tot el mes, de controls d’alcoholèmia i de drogues per part dels conductors amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a les car­reteres. Els controls preventius, que tindran lloc des de les 7 hores de l’1 de juliol fins a les 19 hores del 31 de juliol, segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, a fi de millorar la seguretat viària en general i reduir el nombre d’accidents provocats pel consum d’alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions.

