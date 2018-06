Els millors estudiants reben el 16è Premi Nacional a l'Estudi

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha atorgat el guardó, dotat amb 3.000 euros

Actualitzada 28/06/2018 a les 19:58

Els alumnes amb els millors expedients acadèmics de cada sistema educatiu han rebut avui el 16è Premi Nacional a l'Estudi, atorgat pel ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. El guardó, dotat amb 3.000 euros, és un reconeixement a la tasca de l'estudiant amb millors notes de cada promoció durant el batxillerat o batxillerat professional. Els alumnes premiats aquest any han estat Carlos Dos Santos Rodrigues, del sistema educatiu andorrà, Eva Sola Viladesau,del sistema educatiu espanyol, Amina Brihi Raguig, del sistema educatiu francès, Laura Martínez Alejo, de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà, i Jessica Alves Durao, de batxillerat professional del sistema educatiu francès.

Jover ha felicitat els cinc alumnes per l'excel·lent treball i esforç desenvolupats al llarg del curs i ha recordat que el premi ha evolucionat per ser un estímul en l'ensenyament superior.

Aquests estudiants també tindran pagades les despeses de matrícula per cursar estudis de primer cicle universitari o de formació professional superior, a Andorra o a l'estranger.